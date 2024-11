Eesti mehed elavad tervena vaid ligi 58 aastat: arst toob välja 5 olulist tervisenäitajat, mida iga mees peaks kontrollima

Teisalt on dr Laasiku sõnul ka terviseprobleeme, mis esinevad meestel sagedamini kui naistel ning mis ei ole otseselt seotud elustiiliga, vaid võivad tuleneda geneetikast, vanusest või muudest bioloogilistest teguritest. Erinevused suurenevad vanusega ning on regiooniti sõltuvad kultuurilisest ja ajaloolisest taustast. Selliste probleemide ennetamiseks ja jälgimiseks on oluline regulaarselt kontrollida teatud tervisenäitajaid. Statistikaameti möödunud aastal avaldatud andmete põhjal elavad Eesti mehed tervena 57,9 aastat.

Eesnäärme seisundi hindamine

Eesti meeste hulgas on kõige levinum vähivorm eesnäärmevähk, millesse haigestumine vanusega kasvab. Aastas diagnoositakse Eestis ligikaudu 1000 uut eesnäärmevähi juhtu. Parimaks markeriks eesnäärmekasvajate varajaseks avastamiseks on PSA ehk prostataspetsiifiline antigeen. SYNLABis sel aastal tehtud PSA analüüsidest on tulemus üle normi 23% 40-69-aastastest meeste analüüsidest. 70+ vanuses on see protsent juba 34.