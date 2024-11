Tunne köhaliike, et leida kohe kiire ja tõhus ravi!

Kui sul või su lastel on selge põhjuseta püsiv köha, siis peate pöörduma arsti poole. On tähtis välja selgitada köha põhjus ning välistada tõsised haigused. See on eriti oluline, kui sa oled suitsetaja või kui su sugulastel on esinenud kopsuhaigusi, näiteks astmat.