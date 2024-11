Kas usaldad oma eksi? TAI kutsub seksuaalsel teel levivate haiguste suhtes testima

18.–25. novembrini toimub üleeuroopaline HIV testimisnädal. Aktsiooni eesmärk on tõsta teadlikkust HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI) testimise olulisusest ning tuletada meelde, et testimine on seksuaalselt aktiivsete inimeste tervisliku eluviisi loomulik ja tavapärane osa.