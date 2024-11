Kas mehe armuavaldust võib ikka uskuda? Teadlased selgitavad, miks mehed armuvad kiiremini ja väljendavad seda varem kui naised

Uuringus „Women and men in love: Who really feels it and says it first?“ küsitleti 172 üliõpilast. Selgus, et uuringu tulemused on vastuolus tudengite eeldustega, ütleb uuringu kaasautor psühholoogiaprofessor Marissa Harrison Pennsylvaniast. „Arvatakse, et naised on emotsionaalsemad, mõnikord lausa ülemäära või tormakalt,“ ütles Harrison. „Meie uuringus osalenud mehed ja naised arvasid, et naised armuvad ja ütlevad „ma armastan sind“ enne kui mehed.“ Mis tegelikult selgus? „Mehed armusid kiiremini ja väljendasid seda varem, kui naised. See näitab, et naised ei olegi suuremad romantikahullud, nagu ühiskonnas levinud hoiak eeldab.“