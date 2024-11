Valehäbi tõttu lastakse terviseprobleemil liiga kaugele areneda. 5 levinud põhjust, miks mehed pöörduvad uroloogi poole

Uroloogi poole kardetakse tihti pöörduda, sest intiimsete kaebuste tõttu tuntakse piinlikkust või häbitunnet. Teinekord on põhjuseks ka sõpradelt-tuttavatelt kuuldud hirmujutud, mille tõttu otsustatakse pigem kannatada kui uroloogi vastuvõtule minna. Pole ka harukordne, et vastuvõtule jõutakse probleemiga, millel on lastud liiga kaugele areneda.