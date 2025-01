Kuiv ja kinnine köha muudab ööd unetuks? Proviisori soovitused sümptomite leevendamiseks

Viirushaiguse alguses on köha kuiv, kinnine, ärritav ja röga on eriti öösiti raske välja köhida. Limaskestad on kuivad, põletikulised ja köhimine on valulik. Infektsiooni edenedes muutub köha lahtisemaks, aga sekreet on endiselt sitke, kinni bronhides ja ülemistes hingamisteedes ning seda on jätkuvalt raske välja köhida.