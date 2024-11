Menopaus ei ole haigus, mille tõttu elu seisma jääb. Egle Nabi selgitab, mida teha, et elukvaliteet üleminekueas ei langeks

Nabi on läbinud dr Stacy Simsi kursuse naiste elustiilist ja toitumisest läbi eri eluetappide menopausini välja. Enamik Nabi klientuurist on vanuses 35+. Huvi just 35aastaste ja vanemate naiste treenimiseks sütitas tõdemus, et treeningrühmi ja -kavasid jagub noortele naistele, rasedatele ja emadele, aga märksa vähem perimenopausi- ja menopausiealistele naistele. „Ometi jõuab see periood kätte kõigil naisterahvastel,“ sõnab Nabi. Kuigi vahel võib selline mulje jääda, ei ole menopaus haigus, mille tõttu elu seisma jääb. „Tegelikult on naisel menopausiikka jõudes ligi pool elu alles ees ning ka see võib ju olla väga ilus aeg,“ lisab treener.