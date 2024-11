Vähene empaatia ja anonüümsuse tunne? Psühholoog selgitab, miks julgevad inimesed end veebikeskkonnas nii julgelt välja elada

Kindlasti mõjutab taolist käitumist sotsiaalmeedia kättesaadavus igal ajal ja kõikjal, see annab võimaluse teha läbimõtlematuid, hetke ajel postitusi. Enne sotsiaalmeedia ajastut tuli oma arvamuse väljendamisega rohkem vaeva näha, näiteks kuskile kirjutada või oodata, enne kui sai teise inimesega rääkida, see aga andis aega oma mõtted paremini läbi mõelda või ka lihtsalt maha rahuneda. Oma frustratsiooni ebasobivalt väljendada on lihtsam ka siis, kui inimesel on anonüümsuse tunne – arvatakse, et vastavaid kommentaare ei saa nende isikuga siduda või ei viitsita seda teha. Viimasel ajal on olnud üha rohkem kohtuasju, kus ebasobivate kommentaaride tegijad on üles leitud ja nende üle õigust mõistetud. Võimalik, et sellised juhtumid võtavad teistelt impulsiivsetelt kommenteerijatelt indu vähemaks.