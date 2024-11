„Põhikool oli minu jaoks ränk. Ma ei sobitunud kuhugi, tundsin end veidra friigina.“ Kuulsused, kes pistavad rinda ATH-ga

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on neurobioloogiline eripära, mida muuhulgas iseloomustab impulsiivsus, hüperaktiivsus, keskendumisraskused, ajapimedus, organiseerimisraskused ja kalduvus ülesandeid viimasele hetkele jätta. ATH sümptomid avalduvad lapsepõlves, kuid võivad jääda püsima ka täiskasvanuna. Kuigi neid sümptomeid on mõnikord raske hallata, tõestavad paljud kuulsad ATHga inimesed, et sellest seisundist hoolimata on võimalik elada edukat, loomingulist ja rahuldust pakkuvat elu, ning julgustavad seda eripära mitte häbenema.