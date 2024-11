Nohu võib tuua ka tõsisemad tüsistused. Proviisor selgitab, mis on parim relv tülika ninakinnisuse vastu

Viirusest tingitud nohu kestab tavaliselt 7-10 päeva ja seda iseloomustab ninaeritise ajaline muutus. Esimesel paaril päeval on see vesine ja täiesti läbipaistev ning ninasõõrmete ümber võib nahk olla punetav või isegi lõheneda. Seejärel muutub ninaeritis järjest „paksemaks“ ja kollakaks. Nakkusoht on nohu puhul esimese 3-4 päeva jooksul, mil sümptomid on eriti ägedad.