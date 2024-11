Miks tekib halb hingeõhk ja kuidas hambaid hooldada, et seda vältida? Spetsialist selgitab

Halb hingeõhk mõjutab negatiivselt elukvaliteeti ja isegi sotsiaalseid suhteid. Mõnikord on halva hingeõhu põhjuseks ka raske üldhaigus, mille varajane avastamine on oluline, kuid 90 protsendil juhtudest on see siiski suutervisest lähtuv probleem. Seetõttu võiks hambaarst või suuhügienist olla esmane spetsialist, kes halvale hingeõhule tähelepanu pöörab.