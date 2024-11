Unustamine hakkab segama igapäevaelu: kuidas eakate mäluprobleemidega toime tulla? Mis on ohumärgid?

On hulk olukordi, mille korral avalduv mälu häiritus on normaalne ega anna põhjust ülearu muretsemiseks. Probleemist annab märku see, kui unustamised või mittemäletamised hakkavad segama igapäevaelu: unustatakse kokkusaamisi, kokkuleppeid või ei suudeta rahulikult meenutades taastada mälus eelmise päeva sündmuseid. Samuti on ohumärk, kui hakatakse kaotama asju nii, et ei suudetagi välja mõelda, kus need olla võiksid. Tavapäraselt suudame oma tegevusi sammhaaval tagasi mõelda ja seeläbi meelde tuletada, kuhu millegi jätta võisime, kuid kui selline tagasiminek ei ole võimalik ehk ei meenu eelnevad tegevused ja sündmused, on see kindlasti ohumärk.