Uroloog: meestel veab, neil aitab eesnäärme vähiriski tuvastada spetsiaalne analüüs. Mis on eesnäärmevähi riskifaktorid?

Androloogia on uroloogia alamspetsialiteet ja tegeleb põhiliselt meeste suguteede patoloogiate (eesnääre, välisgenitaalid), põletike, potentsi ja reproduktiivsusega seotud probleemide diagnostika ja konservatiivse raviga. Nendel erialatohtritel on omavaheline tihe koostöö ja vajadusel suunatakse patsiente teineteise juurde diagnoosi täpsustamiseks ja raviks.

Mis on eesnäärmevähk ja kuidas see tavaliselt areneb?

Kõigepealt teeme selgeks, mis on eesnääre ja mis on tema funktsioon. Eesnääre on mehe lisasugunääre, mis toodab aluselist sekreeti, mis aitab edasi kanda aluselises keskkonnas spermatosoide, et need jõuaksid naise suguteede happelises keskkonnas ovulatsiooni perioodil munarakuni ja saaks toimuda viljastumine. Lisaks omab eesnääre tähtsat rolli mehel kusepõie pidamisel, sest paikneb kusepõie sisemise ja välimise sulgurligase vahel.