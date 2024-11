ARST SELGITAB | 2. tüüpi diabeet on suuresti ennetatav. Kas elustiiliga on võimalik väljakujunenud haigust kontrolli all hoida?

Värske ülemaailmne uuring paljastab, et 77% diabeeti põdevatest inimestest on kogenud ärevust, depressiooni või muud vaimse tervise häiret seoses oma haigusega. Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni uuringu kohaselt oli kõige levinum vaimset heaolu mõjutav tegur hirm tüsistuste tekkimise ees (83%). Muudeks teguriteks on igapäevane diabeedi juhtimine (76%), häbimärgistamine ja diskrimineerimine (58%) ning hirm nõelte ees (55%). Kuigi diabeet ei too alati kaasa vaimse tervise probleeme, teatas 79% uuringus osalejatest, et on kogenud diabeedi läbipõlemist, mis on peamiselt tingitud igapäevaste kohustuste ja emotsionaalse koormuse mõjust. Murettekitav on see, et kolm neljast läbipõlemist kogenud inimesest on stressi või ülekoormatuse tõttu oma ravi katkestanud või pausile pannud.