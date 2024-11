ARST SELGITAB | 2. tüüpi diabeet on elustiilihaigus. Miks see tekib ja kuidas haigust kontrolli all hoida?

2. tüüpi diabeet tekib siis, kui keha rakud muutuvad insuliini suhtes resistentseks. See tähendab, et insuliini toime nõrgeneb ja vere glükoosi ehk veresuhkru tase tõuseb. Insuliin on hormoon, mida toodab kõhunääre, ja selle ülesanne on aidata glükoosil siseneda rakkudesse, et anda neile energiat. Kui rakkude insuliinitundlikkus väheneb, peab kõhunääre tootma rohkem insuliini, et hoida veresuhkur normi piires.