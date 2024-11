Kuidas korrastada seedimist uudse probiootilise tootega Biroxia?

Biroxia on uue põlvkonna, niinimetatud biokile-probiootikum. Tänu patenteeritud tootmisprotsessile kasvavad Biroxias sisalduvad bakterikultuurid juba tootmise ajal selliselt, nagu paikneksid nad soole limaskestal. Tänu sellele on Biroxia kapslites sisalduv probiootiliste bakterite biokile oma struktuurilt ja omadustelt sarnane soolestiku loomulikule kasulike bakterite kooslusele. Biokile vormis olevatel kasulikel bakteritel on võrreldes varasemate põlvkondade probiootikumidega märksa kiirem ja tugevam tervistav mõju.

Miks sisaldab Biroxia 12 erinevat kasulikku bakterit?

Mida rohkem erinevaid kasulike bakterite tüvesid probiootikum sisaldab, seda tõhusam ja kiirem on seedimist korrastav mõju. Biroxias sisalduvad bakteritüved on hoolikalt valitud teadusuuringute tulemuste põhjal.

Kas Biroxias sisalduvad bakterid on elus?

Biroxia kapslis on bakterid elus ja lüofiliseeritud (külmkuivatatud). Külmkuivatamine on kaheetapiline protsess, mille käigus bakterirakud esmalt külmutatakse kiiresti väga madalatel temperatuuridel. Seejärel eemaldatakse külmunud vesi madalal rõhul ja temperatuuril aurustamisega, mida nimetatakse sublimatsiooniks. See protsess eemaldab suurema osa veest rakkude ümbert ja seest, jätab bakterid puhkeolekusse ning tagab nende säilimise elujõulistena.

Kui kiiresti saabub Biroxia probiootiline toime?

Biroxia positiivse mõju algus on väga individuaalne, see sõltub nii inimesest kui terviseseisundist. Enamasti on paranemist märgata juba kahe päeva jooksul, eriti kergemate seedehäirete puhul.

Miks ei tohi Biroxia kapslit avada?

Kapsleid ei tohi avada ega purustada, sest probiootilised bakterid võivad maohappe ja soolestikku erituvate sapphapete mõjul hukkuda. Biroxias sisalduvad kasulikud bakterid on kahjustavate mõjude eest kaitstud maohappekindla kapsliga. Lisaks sellele on Biroxia probiootikumid biokile vormis, mis suurendab veelgi vastupidavust maohappe ja sapphapete lagundavale toimele.

Millal kasutada Biroxiat 2 kapslit päevas ja millal 1 kapsel päevas?