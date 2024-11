Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna juht valiti ainsa eestlasena WHO nõuandvasse kogusse

WHO Euroopa regioon seisab silmitsi tõsiste terviseprobleemidega – ülemaailmselt levivad nakkushaigused (koroonaviirus, influentsa), kroonilised haigused (südamehaigused, kasvajad, diabeet, rasvumus), vaimse tervise probleemid (depressioon, ärevus), lisaks multimorbiidsete haiguste kogum, sh vananev rahvastik, tervishoiuteenuste kättesaadavus, ebavõrdsus jm. Samas on piirkonnal – eriti tehnoloogia lipulaeval Eestil – väga tugev ja suuresti realiseerimata innovatsiooni potentsiaal, mille edukas sildamine teaduslike läbimurretega võiks pakkuda mitmetele tervisevaldkonna probleemidele lahendusi. Rahvatervise arendamise põhifookuseks on toetada inimese tervist, ennetada haigusi ja suurendada tervisekasvatust, mille alused luuakse riigisiseselt koostöös erinevate osapooltega ning rakendatakse piiriüleselt koos EL-i. Rahvatervise innovatsiooni tehniline nõuandev kogu jagab WHO-le ekspertarvamusi ja soovitusi, kuidas suunata innovatsiooni arendamist rahvatervise sektoris. Nende ekspertiis on võtmetähtsusega Euroopa kriitiliste terviseprobleemide lahendamisel, teenuste parendamisel, poliitikate kujundamisel ja rahvatervise võimekuse suurendamisel. Nõuandva kogu liikmeks olemine suurendab ka võimalust, et Eestis arendatud lahendused aitavad leevendada globaalselt levinud probleeme.