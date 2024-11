Kui suur on sinu ohtliku kukkumise risk? Hinda oma lihaskonna seisundit lihtsa tasakaalu testiga. Soovitused, kuidas parandada tasakaalu

Teadlaste sõnul saab Ameerika Ühendriikides igal aastal 14 miljonit inimest kukkudes viga. Vanemas eas on kukkumine kõige sagedasem surmaga lõppevate, aga ka kergemate vigastuste põhjus. Teadusajakirjas Public Library of Science One avaldatud uuringust on selgunud, et üks viis oma tasakaalu ja kukkumisriski hinnata on ühel jalal seismine. Uuringus osales 40 tervet inimest, kellest pooled olid vanusevahemikus 50–65 ja pooled üle 65aastased.