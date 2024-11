Hambaarst selgitab: miks on vaja puuduvad hambad asendada?

Hambaarst Estelle Miller kinnitab, et hamba asendamiseks on mitmeid variante, millest kõige sobivam valitakse konkreetset olukorda ja rahalisi võimalusi arvesse võttes.

Hammaste kaotusel on erinevad põhjused. Enamik probleeme suus saavad alguse kehvast suuhügieenist, kaasa aitavad ka halvad harjumused, hambatraumad ning muud kaasuvad haigused. Probleemid suus võivad areneda ka ilma igapäevaelu segavate sümptomiteta, sellepärast on oluline kord aastas hambaarsti juures hammaste seisukord üle kontrollida – isegi siis, kui midagi kurta ei ole. Sageli lükatakse hambaarsti juurde minekut edasi, kuni probleemid hammastes on juba kaugele arenenud. Kui hammas on ulatuslikult lagunenud ning selle taastamine ei ole enam võimalik, siis tuleb hammas eemaldada, et vältida põletikke, mis mõjutavad kogu keha üldtervist. Puuduva hamba asendamisele tuleb hakata mõtlema juba enne selle hamba eemaldamist. Iga suu on erinev ning vajab individuaalset lähenemist.