Vertiigo ehk peapööritus. Kuidas seda ravitakse?

Kesknärvisüsteemiga seotud haigused, mis võivad vertiigot põhjustada, on näiteks migreen, sclerosis multiplex, aga eluohtlikud haigused nagu ajuinfarkt või ajuverejooks, mis vajavad väga kiiret meditsiinilist abi. 2 Migreeniga kaasnevat vertiigot nimetatakse vestibulaarseks migreeniks ning oletatakse, et selle all kannatab 10% pearinglusega inimestest. 12 Vestibulaarne migreen võib tekkida alles mitmeid aastaid peale nö tavalise migreeni diagnoosimist 13 ja tavaelanikkonnaga võrreldes on migreeniga inimestel vertiigot 2-3 korda sagedamini. Inimestel, kellel on auraga migreen, on omakorda suurem risk vestibulaarse vertiigo tekkeks ning risk suureneb inimese vanuse kasvades. 14,15

Vertiigo tekkepõhjused on peamiselt tasakaalusüsteemi või kesknärvisüsteemiga seotud. 6 80-90% kõigist vertiigo juhtudest 5,7 on põhjustatud tasakaaluaparaadi probleemidest, need vertiigohood on küll kurnavad, kuid tavaliselt healoomulise kuluga. Enamlevinud diagnoos on healoomuline asendivertiigo; ingl. bening paroxysmel positional vertigo (BPPV). BPPV tekib, kui sisekõrvas paiknevad kuulmekivikesed satuvad elundis valesse asukohta ning takistavad sisekõrvas paikneva vedeliku vaba liikumist. BPPV võib tekkida igas vanuses inimestel, kuid sagedamini üle 50 aastastel ja naistel ning enam paremal kehapoolel. 6,8 Haigushoog võib vallanduda pea asendi muudatusel: ette- või tahapoole kallutamine, küljele pööramine, isegi voodis lamades asendi ümbervahetamine võib esile kutsuda vertiigohoo. Haigushoog vältab tavaliselt mõned minutid, kuid võib kesta ka päevi või nädalaid. Vertiigot võivad põhjustada ka tasakaalunärvi põletik ja Meniere’i tõbi . Viimane on krooniline sisekõrva haigus, mille täpsed tekkepõhjused ei ole teada. Tekivad korduvad vertiigo hood, kohin kõrvus, kuulmislangus. 9 Teadlased on leidnud, et Meniere’i tõvega kaasneb väga sageli BPPV 10 , mõnede uuringute andmetel kuni 70% Meniere’i tõvega isikutel diagnoositakse BPPV hooge. 11

Vertiigo puhul tuleks meditsiinilist abi otsida ja arvestada, et ravi määrab arst peale diagnoosi täpsustamist. Diagnoosimiseks võib lisaks anamneesile vaja minna erinevaid teste ja analüüse. 2 Ravi võib koosneda nii toitumisharjumuste muutmisest, suukaudsest tablettravist kui ka spetsiaalsetest harjutustest, mis aitavad sisekõrvas normaalse kuulmekivikeste asendi saavutamisele kaasa. Ravimisel on vajalik järjepidevus, kuna ravi tulemuslikkus võib võtta nädalaid. 3,16 Oluline on otsida abi arsti juurest, kuna vertiigo häirib oluliselt igapäeva elu ning mõjutab elukvaliteeti ja võib olla mõne tõsisema haiguse või seisundi sümptom.

Vertiigo korral võivad tekkida erinevad aistingud – võib tekkida pöörlemisetunne või tunne, et ümbrus pöörleb. Kirjeldatud on tasakaaluhäiret, mis järgneb kui peatuda peale pikalt ühel kohal keerutamist või peale karuselli sõitu. Tihti tekib ebakindlustunne kõndimisel, tasakaal kaob. Sageli võivad tekkida iiveldus, oksendamine. 2

