Bedwetters: tervisekontroll on vajalik, sest plaanis on veel pikalt kuuma anda

Pikema Sõpruse Päeva algataja Rain Vääna sõnul avaldab talle Bedwettersi puhul muljet nende meeste võime anda laval väga võimsaid ja energilisi etteasteid. „See, kuidas nad lava peal kütavad, nõuab kindlasti väga head füüsilist vormi. Mul on hea meel, et nad osalevad meie kampaanias, sest raju elustiiliga meeste puhul on tervisekontroll eriti vajalik. Lisaks on nad vinge sõpruskond, kes on üksteist alati toetanud. Terve mees on tugev mees ja terve olla on mehelik. Meestel pole vaja häbeneda, kui vahepeal peab arsti juures käima, et tervena edasi elada,“ lausus Rain Vääna.