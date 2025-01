EKSPERIMENT | Kui suur ajaröövel on nutitelefon? Tervis Plussi toimetus viis läbi enesevaatluse, tulemused üllatasid

Palju on räägitud nutisõltuvusest ja ekraanide ees aja veetmise kahjudest. Enamasti laste ja teismeliste kontekstis, aga kuidas on lood meie, täiskasvanutega? Kas see, et kunagi ei jätku aega, on tingitud sellest, kuidas suur hulk päevast kaob mutiauku nimega mobiiltelefon ja sotsiaalmeedia? Võtsime toimetusega ette enesevaatluse. Ühe päeva jooksul pidasime logi, kui palju telefoni sukeldume ja mida seal teeme. Kui suur osa sellest on viljakalt kulutatud aeg ja kui palju on arutut meelelahutust?