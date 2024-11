Isa käitumine mõjutab lapse suhteid ja karjääri täiskasvanueas. Millised tervislikud mustrid lapsele kaasa anda?

Positiivse minapildi kujunemine

Kui isa on vastupidiselt olnud üleliia kriitiline, kontrolliv, füüsiliselt ja/või emotsionaalselt eemal, võib see lapses tekitada tunde, et ta pole piisav või peab end pidevalt tõestama. „Sellised kogemused võivad täiskasvanueas viia valikuteni, mis on ebakindlad või millega püütakse lapsepõlves isa puudumisest tekkinud tühimikku täita,“ ütleb eripedagoog. Ka suhetes võib selline inimene otsida alateadlikult partnereid...