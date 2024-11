„Kui vaatad ülekaalulist meest, on esimene küsimus, kui palju ta enda jaoks teeb.“ Heiki Nabi annab soovituse halbade harjumuste vastu

Nabi sõnul on esimene samm uksest välja minemine. „Leia enda jaoks liikumisrütm ja tegevused, mis aitavad kaalu langetada,“ soovitab ta. Sportlane usub, et tund treeningut võiks kuuluda iga inimese päevakavasse. See ei pea olema tippkoormusega sportimine, vaid näiteks jõusaal või pikem jalutuskäik. „Kui harjutad liikumise endale sisse, on see mõnus rutiin. Oled heas vormis ja naudid, et jaksad trepist käia viiendale ja seitsmendale korrusele, korraks hingad ja astud kontorisse. Ka mina lähen alati trepist ja naudin seda.“