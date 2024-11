ARSTI NÕU | Milliste muredega helistatakse gripihooajal perearsti nõuandeliinile? Perearst vastab korduma kippuvatele küsimustele

Kas ja millal tasub end gripi vastu vaktsineerida? Millised on vaktsiini näidustused ja vastunäidustused?

“Gripi vastu vaktsineerimine on soovitatav kõigile, vaid nii saame haiguse levikut ennetada, kuid eelisjärjekorras tuleb gripi vastu vaktsineerida riskirühmadel“, selgitas ta. „Vaktsineerida tasub end oktoobris ja novembris, vaktsineerimisjärgne kaitse kujuneb kahe kuni kolme nädala jooksul pärast kaitsesüsti,“ sõnas arst.“



Gripivaktsiini püsiv vastunäidustus on anafülaktiline ehk allergiline reaktsioon vaktsiini eelmisele doosile või ülitundlikkus mõnele koostisosale. Ajutiselt on vaktsiin vastunäidustatud kui inimene on väga haige. Kui teie või teie laps on äsja nohuseks jäänud, siis on mõistlikum vaktsineerimine pisut edasi lükata. Kui haigus on juba paranemisfaasis, siis ei ole see vaktsineerimisele vastunäidustuseks,“ selgitas dr Junkin. „Vaktsineerimine on kindlaim viis nakkushaiguse vastu kaitse saamiseks ja on kindlasti ohutum, kui selle läbi põdemine,“ pani dr Junkin südamele.



Gripi riskirühmadele on vaktsineerimine tasuta. Vaktsineerida saab perearstikeskustes, paljudes apteekides ja raviasutuste vaktsineerimiskabinettides üle Eesti. Vaktsineerimiseks tuleks võtta ühendust oma perearstikeskusega või broneerida aeg raviasutuse kodulehe kaudu.