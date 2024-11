TERVISEUUDIS | Suhkru tarbimine esimese 1000 elupäeva jooksul võib soodustada levinud krooniliste haiguste kujunemist

Teadlased tegid järeldused pärast nn loomuliku eksperimendi tulemuste vaatlemist. Nimelt normeeris Ühendkuningriik teise maailmasõja ajal suhkru tarbimist ja piirangud lõppesid 1953. aasta septembris. Kõnealuse uuringu jaoks kasutasid teadlased Ühendkuningriigi Biopanga terviseandmeid, kus jälgiti tuhandeid inimesi, kes olid eostatud suhkrupiirangu kehtivusajal (38 155 inimese terviseandmed) või vahetult pärast piirangute lõppu (22 028 inimese terviseandmed). Sõjaaegsete piirangute ajal tarbiti päevas umbes 41 grammi suhkrut, kuid piirangute lõppedes kasvas see kogus kiiresti 80 grammini päevas. Uuringu käigus leiti, et inimesed, kelle lapsepõlves suhkrutarbimist piirati, haigestusid vanemas eas väiksema tõenäosusega teist tüüpi diabeeti või hüpertooniasse.

Lisaks leiti uuringus, et varajane kokkupuude suhkruga võib põhjustada püsivat magusaisu ja vajadust rohke suhkru järele ka täiskasvanueas. Lisaks võib varajane suhkrutarbimine teadlaste sõnul mõjutada loote arengut viisil, mis suurendab hiljem metaboolsete haiguste riski. Seega rõhutatakse, et teadlik suhkrutarbimine raseduse ja lapse esimeste eluaastate jooksul on oluline samm parema tervise saavutamiseks täiskasvanueas.