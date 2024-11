TERVISEUUDIS | Kui rängalt kahjustab poliitikaga seotud stress ja ärevus inimeste tervist? Mida ütlevad USA psühholoogiateadlased

Poliitilise stressi mõju on ränk

Kevin B. Smithi juhitud riiklikes küsitlustes, mis viidi läbi 2018. aasta vahevalimiste ja 2020. aasta presidendivalimiste ajal, ütles umbes 40 protsenti USA täiskasvanutest, et poliitika on nende elus silmapaistev stressiallikas. „Märkimisväärne osa ameeriklasi tunnistas, et poliitika tõttu kaotavad nad une, nende sotsiaalsed suhted on kahjustunud ja nad ei suuda lõpetada liigset sotsiaalmeedia tarbimist,“ ütles Smith.



Uuringutes on leitud, et inimesed, kes on noored, poliitiliselt aktiivsed või vasakpoolsed, kogevad tavaliselt suuremat poliitilist ärevust kui nende kolleegid. Shevaun D. Neupert nentis, et see, kus inimene elab ja kellega ta suhtleb, võib avaldada poliitilisele ärevusele tuntavat mõju.



Kolmes eri uuringus teatas 1 inimene 20st, et on poliitika pärast nii ahastuses, et tal on tekkinud enesetapumõtted. Ühes uuringus ilmnes, et inimestel, kes väitsid, et nende seisund on muutumas poliitiliselt polariseeruvamaks, oli ka suurem ärevuse või depressiooni oht. Kui inimesed tundsid end oma osariigi keskmisest valijast poliitiliselt erinevat, tunnistasid nad ka halvemat füüsilist tervist.