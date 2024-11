MEESTELE | Ära hakka konsulteerima dr Google’iga, mine arsti juurde. Milliseid tervisenäitajaid peab iga mees regulaarselt kontrollima?

Võttes arvesse seda, et Eestis moodustavad meeste surmapõhjustest südame-veresoonkonnahaigused (SVH) ligi 50%, siis on kahtlemata oluline vere lipiidide (üldkolesterool, HDL-kolesterool, LDL-kolesterool, triglütseriidid) määramine, sest kõrge lipiidide sisaldus on riskifaktoriks veresoonte lupjumise tekkel, mis omakorda viib südame-veresoonkonna probleemideni. Lisaks tuleks uurida ka teisi südame-veresoonkonna haigusi soodustavaid faktoreid nagu näiteks veresuhkru tase ja kusihappe sisaldus.

Meeste tervisekontroll ei ole sugugi olulisem naiste omast, kuid naised on paremas seisus seetõttu, et nende tervisekäitumine on mõningal määral vastutustundlikum. Samuti märkavad naised võimalikke tervisemuutuseid ja soovivad nende võimalike põhjusteni jõuda varem. Meeste puhul on peamine põhjus regulaarsest tervisekontrollist hoidumiseks tervisekaebuste puudumine. Siiski on mitmeid haigusi ja haiguslikke seisundeid, mis ei anna kohe tuntavaid sümptomeid, vaid arenevad väga aeglaselt, kuid mida on võimalik ennetava tervisekontrolliga aegsasti tuvastada.

Kindlasti on analüüside tulemustel oma koht krooniliste haiguste kindlakstegemisel. Üldlevinud teadmine on see, et 80% diagnoosidest pannakse laborianalüüside abil. Rõhutan sõna abil, mitte põhjal. Kuid kindlasti annavad tulemuste kõrvalekalded normväärtustest esmase viite võimalikust haigestumisest. Alati ei pruugi see kohe tähendada seda, et mingi haigus on kehas kanda kinnitanud. Ka mõned väga tõsised haigused kulgevad väga aeglaselt nagu näiteks eesnäärmevähk või veresoonte lupjumine , kuid õigeaegne normist hälbivate tulemuste hindamine ja vastavalt tegutsemine võib nende haiguste suunda paremusele pöörata, kulgu aeglustada või isegi peatada.

Mõningate haiguste puhul saame rääkida niinimetatud riskitsoonist, mille korral testi väärtused ei ole küll normi piires, kuid me ei saa ka veel väita, et tegemist on välja kujunenud haigestumisega. Üheks selliseks on II tüüpi diabeet, mille riski saab hinnata glükeeritud hemoglobiini (HbA1c) testi abil. Selle uuringu puhul on riski piirideks tulemus 5,7-6,4%, samas normväärtusteks on 4,0-6,0%. Näeme, et riski alumine ots ulatub isegi normi piiridesse, aga just seal on õige aeg pidurit panna liigsele magusa tarbimisele.

Eraldi tuleks vaadelda ka selliseid analüüse, mille ühekordne määramine ei pruugi anda täit ülevaadet haiguse kulgemisest. Siin on abiks just regulaarsus ja tulemuste muutuste hindamine ajas. Selliseks haiguseks võib olla näiteks eesnäärmevähk. PSA tagasihoidlik, kuid püsiv tõus aastate lõikes on tõsiseks viiteks täiendava kontrolli vajadusele, sest kuigi PSA on üks parimatest kasvajamarkeritest, ei saa ainuüksi selle tulemuse alusel eesnäärmevähi diagnoosi panna. Siia juurde võiks veel märkida, et teatud eesnäärmevähi tüübid ei annagi PSA tõusu, sest nad on piirkonnas, mis ei tooda veres määratavat PSA-d. Normis tulemused ei välista paraku kõikide tervisemurede puudumist ning kaebuste korral tuleb kindlasti edasi uurida.

Kas olete oma pika staaži jooksul märganud meeste terviseteadlikkuse paranemist?