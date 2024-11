Milliste muredega mehed enim apteeki pöörduvad? Apteeker selgitab, mis vitamiine ja mineraale mehed enim vajavad ja kuidas neid õigesti võtta

Farmatseut Lauri Baar selgitab, et vitamiinide mõju hakkab tavaliselt avalduma mõne päeva kuni nädalaga, eriti kui tegemist on vesilahustuvate vitamiinidega.

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul võib üldistatult öelda, et peamised vitamiinid, mida iga mees võiks tarvitada, on C-, D- ja E-vitamiin ning mineraalidest tsink, seleen ja magneesium. „C-, D- ja E-vitamiin aitavad hoida immuunsust, toetavad luude ja hammaste tervist ning naha niiskust ja elastsust. Nendel vitamiinidel on ka antioksüdantne toime, mis kaitseb organismi kahjulike mürkainete eest,“ selgitab Baar. Tsink ja seleen mängivad samuti olulist rolli meeste tervises, eriti seksuaaltervises ja immuunsüsteemi tugevdamisel. Magneesium aitab hoida korras närvide ja lihaste talitust, eriti intensiivse füüsilise elustiili korral.