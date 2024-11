FOTOD | Meeste tervise kuu juhatati sisse kätekõverduste väljakutsega, millest võttis osa ka kaitseminister

Kaitseminister tõdes, et ajateenistusse tulijate pealt on näha, kuidas noorte meeste tervis ja füüsilised näitajad on allapoole läinud. „Me soovime näha, et näitajad läheksid üles. Ka reservõppe kogunemistele tuleb mehi, kelle peame tervise tõttu vabastama. Muidugi ei soovi me ka seda näha, sest nii hea, kui on Eesti mees, nii hästi on kaitstud ka Eesti riik.“