TAI: septembris puhkas alkoholist ligi 60 000 inimest

Keskmisest levinum oli alkoholitarvitamises pausi tegemine 25-34 aastaste, alg- ja põhiharidusega ning Kirde-Eesti elanike seas. Peamiste põhjustena, mis ajendasid alkoholitarbimises pausi pidama, toodi välja tervisega seonduvat (37%) ning samuti seda, et puudus vajadus alkoholi juua või ollakse harjunud üleüldiselt vähem alkoholi tarbima (36%). Tervise hoidmise tähtsus on aasta-aastalt suurenenud.

Üle poole osalenutest märkas positiivset muutust

Alkoholist puhkamine on muutunud populaarsemaks

„Teadlik tervise hoidmine ajendab üha enam inimesi alkoholitarvitamises pausi pidama ja üha enam inimesi mõistab sellest tekkivat kasu. Alkoholist puhkamine on aasta-aastalt järjest populaarsem ning kindlasti on üheks motivaatoriks see, et sõbrad osalevad aktsioonis ja koos on alati kergem. Tuntud aktsiooni tuules on ka mittejoomist lihtsam oma tutvusringkonnas põhjendada,“ kommenteeris TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juht Anneli Sammel.