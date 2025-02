Miks tätoveeringu laseriga eemaldamine kaua aega võtab ja kuidas on püsimeigiga? Dermatoloog selgitab protseduure

Tätoveeringu tegemise puhul tasub teada, et on värvipigmente, mis alluvad lasereemaldusele halvemini.

Paljud patsiendid käivad eemaldamas just teismeeas või varajastes kahekümnendates tehtud tätoveeringuid, mille kvaliteet on ajas läinud kehvemaks. Tüüpiliselt on muutunud tint sinisemaks ja tätoveeringu jooned laiemaks, mistõttu ei meeldi see patsientidele enam esteetiliselt. Püsimeigi puhul soovitakse enim kulmude püsimeigi eemaldamist, sest tulemus kipub samuti ajas muutuma. Klassikaliselt muutub värv sinakamaks või on kulmukarvu meenutavad triibud läinud ajas laiemaks ja ebaloomulikuks, toob dermatoloog näite.