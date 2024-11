Perearstikriis: kuidas kindlustada inimestele perearstiabi olukorras, kus arste jääb aina vähemaks? Tuleb harjuda teistmoodi süsteemiga

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Sandra Mustasaar märgib, et kõige enam on pensioniealisi arste Ida-Virumaal ja seal ongi arstidega seis kõige kriitilisem. Probleemne on seis aga ka Lääne-Virumaal, Viljandi (Mulgi vald) ja Võru maakonnas ning Kesk-Eestis Järva ja Jõgeva maakonnas. Samas lisab ta, et perearste napib üle terve Eesti, aga need piirkonnad on teistega võrreldes kriitilisemas olukorras. Vaid Tallinnas ja Tartus ning nende lähivaldades pole perearstide leidmisega probleeme.

Asja teine pool on ülikoolist tulevad noored perearstid. Neid lõpetas tänavu 22, kuid mitte keegi 16 sügisel lõpetanud perearstist ei läinud tööle maakonda või äärealale, kuhu neid kõige enam oodatakse. Ainult seitsmele perearstile tehti nimistu kinnitamise otsus. Umbes pooled peremeditsiini eriala lõpetanutest ei võtagi endale patsientide nimistut. „Nimistuvõtjate osakaal on väike, kuna noored arstid soovivad paindlikumaid ja vähem siduvaid töötingimusi,“ selgitab Mustasaar. Tänavu on endale nimistu võtnud ainult 12 perearsti ja sama palju perearstikonkursse on luhtunud – see tähendab, et huvi nimistu võtmise vastu polnud.

Noori perearste püütakse motiveerida rohkem maapiirkondades töötama ja neile makstakse lähtetoetust 45 000 eurot. Sellest ainuüksi aga Mustasaare sõnul ei piisa – maale kolival perearstil on vaja ka nüüdisaegset infrastruktuuri, töövõimalusi elukaaslasele ning lasteaia- ja koolikohti lastele. Just seepärast kaasatakse peremeditsiini residendid eri piirkondade nimistutega tutvuma juba residentuuri alguses.

Merilind toob välja idee, et arstitudengitel võiks õpingute ja residentuuri vahel olla vaheaasta, kus noor arst töötab esmatasandil ehk perearstina. „Võib-olla motiveerivat palka saades ja kohapeal kogukonnaga tutvudes võiks nende hulgast tulla ka arste, kes oleks valmis töötama keskustest eemal,“ ütleb ta.

Kas perearsti on üldse võimalik vahetada? Nii ja naa