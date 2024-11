Igapäevaste toiduvalikutega saab erektsiooni toetada. Mida rohkem süüa ja milliseid toiduaineid menüüs vähendada?

Toiduainetes leiduvad toitained, vitamiinid ja mineraalained mõjutavad verevarustust, närvifunktsioone, testosteroonitaset ja teisi füsioloogilisi tegureid, mis on seotud erutuse ja seksuaalse sooritusega.

Toiduvalikud on erektsiooni mõttes olulised sellepärast, et paljudes toitudes leiduvad toitained, vitamiinid ja mineraalained mõjutavad verevarustust, närvifunktsioone, testosteroonitaset ja teisi füsioloogilisi tegureid, mis on seotud erutuse ja seksuaalse sooritusega. Ja kuigi toitumine üksinda ei suuda erektsioonihäirete põhjuseid ravida, võib sellest siiski palju abi olla.