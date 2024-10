EKSPERT SELGITAB | Millal eelistada lehmapiimale taimset jooki ja mille järgi seda valida?

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Annely Püttsepp tõdeb, et ei ole üldse vale tarvitada taimset piima tavapiimaga paralleelselt, kui selleks vajadus ja soov on.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Annely Püttsepp tõdeb, et poes müüdavad taimsed piimaalternatiivid sisaldavad tõesti üsna palju lisaaineid. Seisavad need ju soojas ja nendega ei juhtu midagi. Küll aga tasub appi võtta kaine talupojamõistus ja teha otsus vastavalt vajadusele. „Kui inimesel on kaseiinitalumatus (piimavalgutalumatus) ning ta ei saa üldse tavapiima ega sellest valmistatud tooteid tarbida, tuleb valida taimsed alternatiivid ja nii lihtsalt on,“ ütleb toitumisterapeut. Küll aga tuleks piiratud menüü puhul üle vaadata kogu toitumismuster, et inimene saaks kätte vajalikud vitamiinid ja mineraalained.