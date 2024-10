Viis vitamiini ja mineraalainet, mis annavad külmal ja pimedal ajal energiat ning peletavad haiguseid

Selleks, et end sügis- ja talvekuudel hästi tunda ning neist rõõmu tunda, on oluline vaadata üle oma toitumisharjumused.

Päevad muutuvad järjest lühemaks, päikesevalgust on vähem ja külma ilma tõttu veedetakse rohkem aega siseruumides. Kõik see võib mõjutada meie energiataset, meeleolu, aga ka immuunsust. Selleks, et end sügis- ja talvekuudel hästi tunda ning neist rõõmu tunda, on oluline vaadata üle oma toitumisharjumused.