Soolevähi test võib päästa elu. „On levinud valearusaam, et protseduur on ebamugav või hirmus.“

Statistika näitab, et jämesoolevähk on üks levinumaid vähitüüpe nii Eesti meeste kui ka naiste seas: sajast inimesest saab elu jooksul jämesoolevähi diagnoosi lausa neli inimest. Kuigi esinemissageduselt on soolevähk kolmandal kohal, siis vähisurmadest lausa teisel kohal. Aasta-aastalt esineb soolevähki üha enam, murettekitav on haigusjuhtumite sagenemine just nooremas vanusegrupis. Ometigi pole jämesoolevähi esmaseks diagnoosimiseks kasutatav peitveri roojas analüüsi ehk rahvakeeli roojaproovi andmine pooltki nii populaarne, võrreldes näiteks nahavähi kontrollis käimise või mammograafi kontrolliga.