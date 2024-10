Ekspert vastab: milliste ravimite tarvitajatel võib geeniandmetest kasu olla?

„Meie laboris teostame farmakogeneetilist uuringut 29 geeni analüüsi põhjal. Need geenid on seotud enam kui 200 ravimi toimeaine ainevahetusega. Seega saame infot kõigi ravimite mõju kohta, mis sisaldavad uuringus välja toodud toimeaineid ehk ravimite nimekiri on veelgi pikem. Vastavalt selle uuringu tulemustele saab arst määrata personaalsed ravimiannused,“ kirjeldas Truu näitlikustades, et kui üks patsient vajab sümptomite leevendamiseks 20 mg ravimi toimeainet, siis teine võib vajada efekti saavutamiseks kaks korda suuremat annust või just vastupidi, väiksemat annust.