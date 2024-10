Vaktsineerimata lapsed satuvad raskekujulise läkaköha tõttu haiglasse. Milline on läkaköha kulg ja ravi?

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna vanemarst-õppejõu ja osakonnajuhi dr Piia Jõgi sõnul on viimastel aastatel Eestis läkaköha vaktsineerimisega hõlmatus olnud madal, alla 90%, ja 2023. aastal koguni 73%, mis on toonud kaasa tagajärgi, kus vaktsineerimata lapsed on raskekujulise haiguse tõttu vajanud haiglaravi. „Koroonapandeemia isolatsioonimeetmed vähendasid läkaköha levikut aastatel 2020 - 2022, kuid alates 2023. aasta suvest on haigestumus erinevates Euroopa riikides suurenenud ning on teatatud ka uutest puhangutest. Selle aasta augustis ja septembris on raskekujulise läkaköha tõttu hospitaliseeritud lastekliinikusse kolm last, kellest kõik on olnud vanemate soovil vaktsineerimata,“ rääkis vanemarst-õppejõud.

Dr Jõgi sõnul võib alla 3-kuuste imikute jaoks, kes on läkaköha vaktsiini manustamiseks liiga noored, läkaköha lõppeda surmaga. Seetõttu on alates 2012. aastast paljudes riikides hakatud vaktsineerima rasedaid, et pakkuda ohutut ja tõhusat kaitset nii emale kui ka vastsündinule. „Eestis ei ole hetkel ametlikku rasedate läkaköha vastase vaktsineerimise soovitust, kuid uuringud näitavad, et see on väga tõhus ja ohutu meetod imikute läkaköhasse haigestumise ja suremuse ennetamiseks. Seetõttu peaksid kõik lapseootel pered olema sellest võimalusest teadlikud ning tervishoiutöötajad peaksid võimaldama rasedatele vaktsineerimist läkaköha vastu,“ sõnas dr Jõgi. Läkaköha läbipõdemine ega ka vaktsineerimine ei anna küll eluaegset immuunusust ning sellest tulenevalt võib haigust põdeda korduvalt, kuid vaktsineeritud inimesed põevad haigust enamasti kergelt.

Kuidas haigus kulgeb ja milline on ravi?