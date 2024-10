Projekti „Depressioonivaba Tallinn“ uuringust selgusid väärarusaamad: 40% usub, et depressioonist saab tahtejõuga üle

„Teadsime, et depressiooni levimus on murettekitavalt suur (17% vastanutest), aga meil puudusid seni konkreetsed andmed selle kohta, et depressiooni taga on nii palju väärarusaamu ja stigmatiseeritust. 27% vastanutest peab depressiooniga inimesi ohtlikeks ja 42% uuringule vastajatest usub, et depressiooni all kannatavad inimesed on ettearvamatud – need on ehmatavad tulemused, mis näitavad vähest teadlikkust depressiooni olemusest. Depressioon on tõsine haigus nagu iga teine, see võib tabada igaüht meist ning on ravitav,“ rääkis teadusprojekti „Depressioonivaba Tallinn“ juht ja psühholoog Rainer Mere.