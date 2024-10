Nutikell aitab südame tervist hoida ja jälgida

„Huawei Watch D2 teeb terviseandmete jälgimise lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile. Seade võimaldab vererõhku ja pulssi jälgida ööpäev läbi ning täpsed mõõtmistulemused on kättesaadavad igal ajal,“ selgitab Huawei tehnoloogiaekspert ja koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Vererõhu jälgimine mängib südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel olulist rolli. Kõrge vererõhk ehk hüpertensioon on sageli märkamatu, kuna sel pole alati selgeid sümptomeid, kuid just see võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Samuti annab vererõhu näitaja üldise ülevaate südame tervise kohta. „Huawei Watch D2 mõõdab vererõhku automaatselt, aidates tuvastada võimalikke muutusi ja riske,“ jagab Mishina.

Tervislikum elustiil aitab probleeme ennetada

Sageli on kõrge vererõhu põhjustajateks ebatervislik elustiil, stress, liigne kehakaal ja vähene liikumine – seega võivad lihtsad harjumused elustiilis vererõhuprobleeme ennetada. „Regulaarne kehaline koormus langetab vererõhku, tõstab hea kolesterooli taset ning kaitseb südant ja veresooni. Lisaks aitab liikumine stressi vähendada,“ räägib toitumisnõustaja Teele Teder. Liikumine on südame tervise seisukohalt äärmiselt oluline ja Teder soovitab järgida Euroopa Kardioloogide Seltsi soovitust – liikuda päevas vähemalt 30 minutit, et südame tervist tugevdada.

„Nutikell aitab jälgida, et liikumisaktiivsus oleks piisav. Huawei Watch D2 tuletab kasutajale meelde, kui on aeg enda liigutamiseks2, ning motiveerib seadma eesmärke – näiteks kindel arv samme päevas või teatud aktiivsuse saavutamine. Paljudele mõjub selline meeldetuletus ja tulemuste jälgimine motiveerivalt, aidates hoida järjepidevust ning saavutada regulaarset liikumisrutiini,“ selgitab Mishina ja lisab, et lisaks aitab nutikell jälgida, kas treening on sobiva intensiivsusega ja kui palju keha puhkust vajab.

Oluline on märgata muutuseid