ARST VASTAB | Miks tekib psoriaas ja kuidas seda ravida?

Kulg on igaühel erinev

Nagu iga inimene on unikaalne, avaldub ka psoriaas inimestel erinevalt: haiguse sümptomid varieeruvad, kulg ajas ei ole täpselt ennustatav. Umbes kolmveerandil psoriaasi põdejatest on haiguse kerge vorm, veidi rohkem kui veerandil aga mõõdukas või raske psoriaas. Üle pooltel haigestunutest esineb psoriaatilisi küünemuutusi ning 5–30 protsendil nahapsoriaasiga inimestest kaasub sellega artriit. Psoriaasil on ka seoseid diabeedi, ateroskleroosi ja kõrgvererõhktõvega, samuti depressiooni ning meeleoluhäiretega.