ARST SELGITAB | Mis haigus on reumatoidartriiti ja kas seda saab ravida?

Alustuseks tunneb inimene ennast lihtsalt haigena – ta väsib kiiremini, ta on hommikuti jäik, tekivad väikesed palavikud. Iseloomulikud on ka isutus, kurnatus ja töövõime kadu ning muidugi annavad tunda liigesed. Näiteks tekib hommikuti liigese turse ja selline kangus ja jäikus, et on raske voodist välja tulla. Kui liikuma hakata, siis jäikus kaob, tihti läheb paremaks juba viie minutiga. Tavaliselt ongi nii, et päeva jooksul läheb enesetunne paremaks.