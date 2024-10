Miks on mõne gastroösofageaalse reflukshaigusega patsiendi ravi raskendatud ja kuidas saab neid aidata?

Gastroösofageaalse reflukshaiguse tekkepõhjused

Söögitoru toimib nagu pump, mis surub näritud toidu suust makku. Selle nn pumba korrektne toimimine tagab, et mõnikord maost söögitorru sattuv happeline sisu eemalduks sealt kiiresti ega põhjustaks haiguse sümptomeid. Söögitoru alumine sulgurlihas on nagu klapp mao happelise keskkonna ja söögitoru mittehappelise keskkonna vahel. Kui see on õiges toonuses ega lõdvene iseenesest sagedamini kui paar korda päevas, st toimib normaalselt, ei teki ka GÖR-i sümptomeid. Viimane osa, magu, toimib reservuaarina, toimetades allaneelatud toidu seedimiseks järk-järgult soolestikku.

Ravivõimalused

Haiguse ravi põhimõte peaks olema selge – tuleb kõrvaldada seda esile kutsuvad tegurid ja sümptomid peaksid kaduma. Kahjuks ei ole see enamasti nii lihtne. Esiteks ei leevene sümptomid otsekohe ja tihti on raske leida haiguse algpõhjusi. Isegi kui need on teada, on neid mõnikord keeruline kõrvaldada. Seetõttu kasutatakse sageli lisaks ka ravimeid, enamasti ravimirühmast, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid pärsivad hapet tootvaid maorakke, millega kaasneb tavaliselt sümptomite kiire taandumine. Kuna need ei mõjuta haiguse kujunemise mehhanismi, on nende ülesanne parandada kiiresti enesetunnet, ravida haiguse tüsistusi ja anda aega seda põhjustavate tegurite kõrvaldamiseks.