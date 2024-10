Psühhiaatrid saatekirja nõudest. Margus Lõokene: kes muudatusest kasu lõikab ja milleks see üldse läbi suruti, ei oska öelda

Täna on võimalik psühhiaatri vastuvõtule küll veel ka otse pöörduda, aga järjekorrad on riiklikus süsteemis niivõrd pikad, et ajakriitiliste muredega inimesed on sunnitud otsima abi tasulisest meditsiinist. Nii jäävad aga majanduslikult keerulises seisus abivajajad sootuks abita. „See pole õige, et inimestel on ainus valik pöörduda tasulisele vastuvõtule erasüsteemis, mis töötab oma reeglite järgi ning lähtub suures osas kasumist,“ arvab Lehtmets.