LÜHIINTERVJUU | Kelly Sildaru: minu arust on väga oluline näidata ka enda päris mina

(Kultuuri)sündmus, millest sel hooajal kindlasti osa soovid saada?

Milline raamat sind viimati öö otsa üleval hoidis?

Mille peale sa viimati südamest naersid?

Moelooja, kelle loomingul alati silma peal hoiad?

Millal sa tegid viimati midagi esimest korda?

Millised on sinu jaoks kõige inspireerivamad Instagrami kontod, veebilehed, blogid?

Kõige inspireerivamad kontod on need, kus inimesed näitavad ka oma elu raskemaid külgi või halvemaid päevi. Meil kõigil tuleb ette keerulisemaid perioode ja neil hetkedel on hea teada, et me pole üksi ning maailm pole kogu aeg nii ilus nagu tihti sotsiaalmeedias näidatakse. Minu arust on väga oluline näidata ka enda PÄRIS mina. See on omaette julgus, mis mõjub väga inspireerivalt.