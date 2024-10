„Kõik, mis ma teen, peab olema hästi tehtud. Ma ei ole allaandja.“ Kelly Sildaru räägib tippspordiga kaasnevatest katsumustest

Kelly meenutab seika algklassidest, kui ees ootas nukumuuseumi ekskursioon, kuhu ta väga minna soovis, aga oli samal ajal Prantsusmaal laagris. „Olin sellepärast päris kurb, kuniks ühel päeval murdsin mäel kukkudes rangluu. See tähendas, et sain minna, sest jõudsin õigel ajal Eestisse tagasi. Sain küll haiget ja luu oli katki, aga olin samal ajal ka rõõmus, sest sain teha midagi, mida muidu ei saanud,“ räägib ta. Ka saatuslik põlvevigastus 2017. aastal enne olümpiat tõi Kelly jaoks kaasa sarnased emotsioonid. „Mul oli mingil määral hea meel, sest see oli minu jaoks puhkemoment. Sain keskenduda teistele asjadele,“ tõdeb Kelly, kellel oli sel ajal käsil ka üheksanda klassi lõpetamine. Tagantjärele usub sportlane, et põlvevigastus oli tema isa jaoks, kelle käe all ta treenis, kordi suurem löök.