TERVISEUUDIS | Seisulauad ei vähenda pikast istumisest tingitud terviseprobleemide riski

Pidev sundasendis istumine võib tuua kaasa hulganisti lühi- ja pikaajalisi terviseprobleeme lihaspingetest kroonilise seljavaluni. Pikalt liikumatus asendis püsimine on tervisele kahjulik ning teadlaste sõnul võrreldav lausa rasvumise ja suitsetamise tervisekahjudega. Uuringutest on selgunud, et kontoritöötajad on ligi 70 protsenti päevast füüsiliselt passiivsed ning veedavad töötundide ajal isegi 90 protsenti ajast istudes.