Kohtumine filmitegijatega Kelly Sildaru filmi „Kelly: kellegi teise unistus“ Tervis Plussi eriseanss

Lõputute triumfide rea, X-mängude ja maailma karikasarja medalite ning juunioride MM-kuldade järel purustab aga ootamatu vigastus suured unistused. Kelly jääb eemale 2018. aasta taliolümpiamängudest, mis pidid olema esimesed tema rekordeid purustavas karjääris. Lisaks tuleb päevavalgele muserdav saladus ja Kelly edu varjatud pool. Lõpuks olümpiapronksini tulnud Kelly jaoks on see aga juba ühe hoopis teistlaadi teekonna algus. See on Kelly lugu läbi tema enda ja kõrvalseisjate pilgu, ilma filtriteta.