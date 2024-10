Üleminekuiga: Naistearstide nõuanded vaevuste leevendamiseks

Tõhus ja ohutu abi – loodusravi

Üleminekuea vaevusi saab vähendada arsti määratud hormoonasendusraviga. Paraku tekitab hormoonravi üsna sageli ebameeldivaid kõrvaltoimeid ega sobi kaugeltki mitte kõigile naistele. Õnneks on olemas tõhus ja ohutu alternatiiv – loodusravi. Loodusravi korral kompenseeritakse üleminekueas tekkinud hormoonide puudus taimedes sisalduvate looduslike naissuguhormoonidega ehk fütoöstrogeenidega. Loodusravi sobib eriti hästi patsientidele, kellel hormoonravi tekitab kõrvaltoimeid või kellele on see muude haiguste tõttu vastunäidustatud. Nendele patsientidele sobib hästi looduslik preparaat Terrapoint Rotklee Plus, mis sisaldab suurel hulgal sojaoa ja aasristiku isoflavoone ning on apteekides saadaval ilma retseptita. Isoflavoonid ongi need eelmainitud fütoöstrogeenid, mis leevendavad tõhusalt üleminekuea vaevusi: kuumahooge, öist higistamist, ärrituvust ning põhjuseta meeleolukõikumisi. Isoflavoonid tugevdavad ka luustikku, soodustades kaltsiumi ladestumist luudesse.